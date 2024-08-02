Количество жалоб на работу YouTube за два дня превысило 15 тыc.

Проблемы с работой видеохостинга YouTube продолжают фиксироваться в России. С начала сегодняшнего дня и до 07:00 по московскому времени 1 238 пользователей выразили недовольство относительно функционирования сервиса, согласно информации от сервиса «Сбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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