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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарапова, Брэд Питт и Джессика Альба посетили финал женского US Open

Мария Шарапова , Брэд Питт и Джессика Альба пришли на финал женской сетки US Open. Сегодня за титул борются Арина Соболенко и Елена Рыбакина .

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