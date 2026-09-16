Equinor Targets 15 Million Tons of LNG as Qatar Exports Stay Blocked

Equinor plans to expand its global LNG portfolio to between 10 million and 15 million tons a year in the early 2030s, targeting European and Asian buyers left short on supply by the Strait of Hormuz blockade, Reuters reported Wednesday.
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