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Татар-информ

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Татарстанцам рассказали, как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги

Татарстанцам рассказали, как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, как зарегистрировать автомобиль через портал «Госуслуги». Такой способ быстрее, чем визит в ГАИ без предварительной подачи документов – вам не придется стоять в очереди и заполнять документы вручную.

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