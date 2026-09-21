Татарстанцам рассказали, как зарегистрировать автомобиль через Госуслуги

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, как зарегистрировать автомобиль через портал «Госуслуги». Такой способ быстрее, чем визит в ГАИ без предварительной подачи документов – вам не придется стоять в очереди и заполнять документы вручную.
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