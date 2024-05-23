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33 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту» в первом матче финала Западной конференции

33 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту» в первом матче финала Западной конференции

«Даллас Маверикс» захватили лидерство в финальной серии конференции с «Миннесотой». Ранним утром 23 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс».

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