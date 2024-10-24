Когда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи.
День гнева
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Когда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи.
Свежие комментарии