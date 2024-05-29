КРЭТ удвоил число предприятий – участников «Крыльев Ростеха»

Фото: Александр Уткин В 2024 году абитуриенты смогут подать заявку на обучение по инженерным специальностям в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха» сразу на 12 предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии».
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