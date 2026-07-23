Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью журналисту RT Рику Санчесу заявил, что политики, выступающие за продолжение вооружения Украины и стремящиеся к ослаблению России, теряют поддержку в своих странах.
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