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RT Russia

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Слуцкий: сторонники вооружения Киева теряют поддержку в своих странах

Слуцкий: сторонники вооружения Киева теряют поддержку в своих странах

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью журналисту RT Рику Санчесу заявил, что политики, выступающие за продолжение вооружения Украины и стремящиеся к ослаблению России, теряют поддержку в своих странах.

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