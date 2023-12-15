Евросоюз не смог выделить Украине €50 млрд на четыре года. Венгрия наложила вето

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 миллиардов евро (из них €33 млрд в кредит, €17 млрд — безвозмездно) на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.