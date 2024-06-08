Выставка фестиваля ´Арт-Минск´ открылась в Национальной библиотеке.

Фото Национальной библиотеки Беларуси6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставки в рамках фестиваля искусства ´Арт-Минск 2024´, передает корреспондент БЕЛТА.
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