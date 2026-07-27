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Новости Брянска

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Реорганизацию брянского ООО «РИК» и кухню за миллион связала жительница Нижнего Новгорода

Реорганизацию брянского ООО «РИК» и кухню за миллион связала жительница Нижнего Новгорода

Покупательница кухонного гарнитура стоимостью более 818 тысяч рублей требует признать реорганизацию компании недействительной, так как та нарушила сроки поставки и монтажа на 218 дней, а затем начала процедуру реорганизации, чтобы избежать выплат.

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