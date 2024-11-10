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Пресс-секретарь SHAMAN умер в Москве в возрасте 40 лет

Пресс-секретарь SHAMAN умер в Москве в возрасте 40 лет

В Москве скончался пресс-секретарь артиста SHAMAN Антон Коробков-Землянский. Мужчине было 40 лет. Вечером 9 ноября внезапно умер пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский, сообщает РИАМО.

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