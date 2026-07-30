В Таджикистане опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды

Не отменят. Бабы у них страшные, их нужно прятать, чтобы народ не пугать.

C

Caltar

". Соответствующие поправки в законодательство были приняты и подписаны властями страны в середине 2024 года, а в июле 2026 года парламент и профильные ведомства дополнительно усилили и уточнили меры ответственности за их нарушение. Официальный Душанбе объясняет эти меры защитой светского характера государства, сохранением национальной идентичности и борьбой с религиозным радикализмом.. Ну и как с этим быть?