В Таджикистане отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и бород Власти Таджикистана опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Власти Таджикистана не вводили запрет на ношение длинных бород и хиджаба, сообщения об этом не соответствуют действительности.
В Таджикистане опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не отменят. Бабы у них страшные, их нужно прятать, чтобы народ не пугать.
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1 м.
C
Caltar
". Соответствующие поправки в законодательство были приняты и подписаны властями страны в середине 2024 года, а в июле 2026 года парламент и профильные ведомства дополнительно усилили и уточнили меры ответственности за их нарушение. Официальный Душанбе объясняет эти меры защитой светского характера государства, сохранением национальной идентичности и борьбой с религиозным радикализмом.. Ну и как с этим быть?
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1 м.
Эльвира Величутина
Неудивительно. Стоило даже просто вякнуть , ДУМ снесет чертям их правительство. Религиозня зараза затмила мозги везде.
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1 м.
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