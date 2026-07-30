ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

В Таджикистане опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды

В Таджикистане опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды

В Таджикистане отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и бород Власти Таджикистана опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Власти Таджикистана не вводили запрет на ношение длинных бород и хиджаба, сообщения об этом не соответствуют действительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Не отменят.  Бабы у них страшные, их нужно прятать, чтобы народ не пугать.
Ответить
1 м.
C
Caltar
&quot;. Соответствующие поправки в законодательство были приняты и подписаны властями страны в середине 2024 года, а в июле 2026 года парламент и профильные ведомства дополнительно усилили и уточнили меры ответственности за их нарушение.  Официальный Душанбе объясняет эти меры защитой светского характера государства, сохранением национальной идентичности и борьбой с религиозным радикализмом.. Ну и как с этим быть?
Ответить
1 м.
Эльвира Величутина
Неудивительно. Стоило даже просто вякнуть , ДУМ снесет  чертям их правительство. Религиозня зараза затмила мозги везде.
Ответить
1 м.