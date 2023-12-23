Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста РФ

Виталий Бородин, руководитель общественной организации, инициировал процесс лишения Филиппа Киркорова титула народного артиста РФ после скандальной вечеринки в Москве, устроенной блогершей Настей Ивлеевой.
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