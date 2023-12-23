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Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста РФ

Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста РФ

Виталий Бородин, руководитель общественной организации, инициировал процесс лишения Филиппа Киркорова титула народного артиста РФ после скандальной вечеринки в Москве, устроенной блогершей Настей Ивлеевой.

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