«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости

1. «Локомотив» выпустил резкое заявление относительно скандального интервью Артема Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу.
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