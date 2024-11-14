«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости

- Много читаю литературу, связанную с Богом. Весьма сомнительно. Особенно в свете последних новостей.

сергей озеров

У Родниной какой то сумбур в голове,сравнивать квадробинг и движение хиппи,все равно,что попросить букет цветов в мясной лавке.Деревня. Что с людьми делает безделье в Госдуме.