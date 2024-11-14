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Не только о футболе

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  • сергей озеров
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«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости

«Локо» ответил Дзюбе, СКА прервал серию поражений, Рублев снова проиграл на итоговом и другие новости

1. «Локомотив» выпустил резкое заявление относительно скандального интервью Артема Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу.

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Комментарии
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КУАТ
- Много читаю литературу, связанную с Богом. Весьма сомнительно. Особенно в свете последних новостей.
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9 час.
сергей озеров
У Родниной какой то сумбур в голове,сравнивать квадробинг и движение хиппи,все равно,что попросить букет цветов в мясной лавке.Деревня. Что с людьми делает безделье в Госдуме.
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8 час.

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