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Добровольцы из Индии. Сирии и Сомали против украинского нацизма

Добровольцы из Индии. Сирии и Сомали против украинского нацизма

Добровольцы из Индии, Сирии и Сомали на тыловом полигоне проходят слаживание, чтобы вместе бороться с украинским нацизмом и западным империализмом.

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