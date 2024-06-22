Ева Лонгория сделала признание об интимных съемках в «Отчаянных домохозяйках»

Ева Лонгория заявила, что интимные съемки в «Отчаянных домохозяйках» давались ей тяжело Актриса, продюсер и режиссёр Ева Лонгория рассказала о своём опыте съёмок интимных сцен в сериале «Отчаянные домохозяйки».
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