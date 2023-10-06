«Стандарт»: Ванга предсказала объединение РФ, Китая, Индии и мировой конфликт

Очередное предсказание прорицательницы Ванги вспомнили в Болгарии. В 2024 году случится глобальный конфликт, придет «могучий дракон» и «красные деньги», а Россия объединится с Китаем и Индией, сообщила газета «Стандарт».
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