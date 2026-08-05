Срочно! Взрыв Мерседеса с производителем дронов: подробности покушения

В Екатеринбурге взорвали Mercedes главы производителя дронов «Упырь»: возбуждено дело о покушении В Свердловской области произошел резонансный инцидент с участием руководителя предприятия, выпускающего FPV-дроны «Упырь».
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