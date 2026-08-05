ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Срочно! Взрыв Мерседеса с производителем дронов: подробности покушения

Срочно! Взрыв Мерседеса с производителем дронов: подробности покушения

В Екатеринбурге взорвали Mercedes главы производителя дронов «Упырь»: возбуждено дело о покушении В Свердловской области произошел резонансный инцидент с участием руководителя предприятия, выпускающего FPV-дроны «Упырь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии