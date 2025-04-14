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Мойка78.ру Новости СПб

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Кадры тушения пожара на улице Маршала Новикова от МЧС по Петербургу. По данным пожарных, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.

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