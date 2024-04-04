Сотни пострадавших: что известно про землетрясение на Тайване Елена ГалицкаяСемь человек погибли, а 736 получили ранения в результате разрушительного землетрясения, которое обрушилось на Тайвань 3 апреля.
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