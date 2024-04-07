В Губкинском соревновались в ловле рыбы и варке ухи

Губкинцы сразились в умении ловить рыбу и варить уху. Традиционные городские соревнования по подледному лову «Зимняя рыбалка — 2024» и фестиваль «Северная уха» прошли на реке Пякупур, сообщили в администрации города.
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