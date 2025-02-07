Золото в 2024 году: русские купили рекордные 75,6 тонн драгоценного металла

В 2024 году золото стало самым доходным активом на российском рынке. Банк России подтвердил рекордные покупки металла русскими, составившие 75,6 тонн.
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