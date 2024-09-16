Дочь Джуда Лоу в бикини снялась в рекламе

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в купальнике снялась в рекламе духов Versace. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).