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Минус 10 вражеских дронов. Ростовскую область ночью атаковали украинские БПЛА

Минус 10 вражеских дронов. Ростовскую область ночью атаковали украинские БПЛА

Атака украинских боевиков была направлена на Родионово-Несветайский район донского региона.В последнее время не для кого не секрет, что украинские националисты облюбовали Ростовскую область в качестве цели для своих боевых дронов.

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