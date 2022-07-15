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Грузовое обозрение: Sisu переключается на военку, электробусы Ikarus в родном городе марки и прочее

Грузовое обозрение: Sisu переключается на военку, электробусы Ikarus в родном городе марки и прочее

Грузовое обозрение: Sisu переключается на военку, электробусы Ikarus в родном городе марки и прочееФинский производитель грузовиков Sisu Auto объявил, что в связи с «изменениями в безопасности Европы» сосредоточится на производстве военной техники.

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