Шойгу подтвердил обновление ядерного зонтика для стран ОДКБ

Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, объявил об обновлении ядерной доктрины, подчеркнув, что ядерный зонтик теперь главным образом защитит страны ОДКБ.
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