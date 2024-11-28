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Шойгу подтвердил обновление ядерного зонтика для стран ОДКБ

Шойгу подтвердил обновление ядерного зонтика для стран ОДКБ

Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, объявил об обновлении ядерной доктрины, подчеркнув, что ядерный зонтик теперь главным образом защитит страны ОДКБ.

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