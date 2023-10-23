Большая игра или Нужны ли птицам деньги?

КВАДРАТУРА КРУГА Обращение Байдена к нации было не про деньги. Точнее, не только про деньги. (Здесь можно было бы, конечно, поёрничать и вспомнить анекдот: «Орлы, нужны ли птицам деньги?» Так вот орлы, я ваши деньги отдал Израилю, Хутору и Тайваню.