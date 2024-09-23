Скандал в школе Баутино – кто виноват и что делать?

«Отравление детей в школьной столовой», «Школа не готова к новому учебному году», «Родители школьников требуют пересмотра расписания уроков» - большую часть новостных лент занимают материалы на школьную тему с отрицательным подтекстом.
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