Кампания по продаже вишни в Греции закончилась значительно раньше срока

Неблагоприятные погодные условия вызвали значительные проблемы для кампании по выращиванию греческой вишни и даже привели к ее досрочному прекращению, заявил генеральный директор греческого экспортера вишни Yaka Онур Мустафа Ахмет, 12 июля сообщает сетевое издание FreshPlaza.