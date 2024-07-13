Кампания по продаже вишни в Греции закончилась значительно раньше срока

Неблагоприятные погодные условия вызвали значительные проблемы для кампании по выращиванию греческой вишни и даже привели к ее досрочному прекращению, заявил генеральный директор греческого экспортера вишни Yaka Онур Мустафа Ахмет, 12 июля сообщает сетевое издание FreshPlaza.
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