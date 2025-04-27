Этим клубом пугали самого Лионеля Месси: куда пропал теперь и не мечтающий об АПЛ легендарный «Сток Сити»

Культовые костоломы Тони Пьюлиса.На стыке 2000-х и 2010-х годов «Сток Сити» считался одной из самых «колючих» команд АПЛ, выезда к которой опасались все без исключения топ-клубы.
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