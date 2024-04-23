Парень в Венесуэле отсидел 5 лет, а когда вышел, не узнал свою машину. Посмотрите, во что она превратилась на месте ареста

Совершенно случайно повезло услышать эту довольно интересную и необычную историю. А все потому, что по пути через перевал Чорони в венечуэльской провинции Арагуа на увидели старую обросшую лианами машину на окраине какой-то деревушки.
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