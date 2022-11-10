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Вероника Степанова: «На что я точно не жалуюсь – так это на призовые в этом году. И вряд ли буду дальше, меня все вполне устраивает»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова высказалась о размере призовых для лыжников в этом году.

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