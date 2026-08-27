Бывший солдат британской армии с позывным Томми гордится службой в 61-й бригаде ВС России. В Англии его называют «изменником», но Майкл Джонс уверен: БиБиСи искажает факты о происходящем в зоне СВО, а у его соотечественников промыты мозги.