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RT Russia

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Вступивший в ВС России британец: русские морпехи исключительно профессиональны

Вступивший в ВС России британец: русские морпехи исключительно профессиональны

Бывший солдат британской армии с позывным Томми гордится службой в 61-й бригаде ВС России. В Англии его называют «изменником», но Майкл Джонс уверен: БиБиСи искажает факты о происходящем в зоне СВО, а у его соотечественников промыты мозги.

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