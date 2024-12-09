Добрый вечер! Завтра в Донецке от +1℃ до +3℃ ☔ Сплошная облачность, сильный дождь • 02:00: ☁️ +1℃ 61 ☂️ 38% • 05:00: ️ +1℃ 62 ☂️ 59% • 08:00: ☔️ +2℃ 62 ☂️ 65% • 11:00: ️ +2℃ 62 ☂️ 56% • 14:00: ☁️ +3℃ 62 ☂️ 16% • 17:00: ☁️ +3℃ 62 ☂️ 16% • 20:00: ️ +3℃ 62 ☂️ 55% • 23:00: ️ +3℃ 62 ☂️ 52% В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.
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