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Татар-информ

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Казанцы чаще готовы работать с друзьями, чем со второй половиной

Казанцы чаще готовы работать с друзьями, чем со второй половиной

Более половины казанцев готовы работать в одной компании с лучшим другом или подругой, тогда как со своей второй половиной – менее четверти.

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