Всея Великая и Белая, Пруссия и Проруссия

Три месяца продолжается военная спецоперация по защите республик Донбасса. Каждый неравнодушный думающий гражданин страны за этот срок даже по скупым сводкам информационных агентств и окружающей его обстановке сформировал для себя возможный ход дальнейших событий и образ будущего в широком смысле этого слова.