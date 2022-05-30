Всея Великая и Белая, Пруссия и Проруссия

Три месяца продолжается военная спецоперация по защите республик Донбасса. Каждый неравнодушный думающий гражданин страны за этот срок даже по скупым сводкам информационных агентств и окружающей его обстановке сформировал для себя возможный ход дальнейших событий и образ будущего в широком смысле этого слова.
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