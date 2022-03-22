Беллингем возглавил список топ-50 вундеркиндов мира, Виртц, Гави, Мусиала и Эллиотт – в топ-5 (Goal)

Джуд Беллингем назван самым талантливым молодым футболистом мира. 18-летний английский хавбек «Боруссии» Дортмунд возглавил рейтинг вундеркиндов по версии Goal.

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