В Смоленске полицейские в День солидарности в борьбе с терроризмом провели профилактическое мероприятие для студентов «Диалог о безопасности»

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на базе Смоленской академии профессионального образования сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с молодежным центром-музеем имени адмирала Нахимова провели для более 50 студентов профилактическое мероприятие «Диалог о безопасности».