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Происшествия

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В Смоленске полицейские в День солидарности в борьбе с терроризмом провели профилактическое мероприятие для студентов «Диалог о безопасности»

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на базе Смоленской академии профессионального образования сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с молодежным центром-музеем имени адмирала Нахимова провели для более 50 студентов профилактическое мероприятие «Диалог о безопасности».

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