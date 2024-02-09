Интервью Путина Карлсону предрекли рекордную популярность

РИА Новости/Гавриил Григоров Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном станет самым популярным в истории, считает американский журналист и политический комментатор Джексон Хинкл.
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