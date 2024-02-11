Абу-Даби (WTA). Финал. Касаткина сыграет с Рыбакиной

Сетка турнира здесь Mubadala Abu Dhabi Open Абу-Даби, ОАЭ 5 – 11 февраля 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Финал Елена Рыбакина (Казахстан) Дарья Касаткина (Россия) Дата проведения 11 февраля, 16.
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