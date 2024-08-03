Avia.pro В международной дипломатии бывают моменты, которые захватывают дух своей драматичностью и сложностью.
Блинкен позвонил Лаврову и сказал, что «Россия перешла черту»
Комментарии
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Владимир Оленев
Вот это пиар хорошие дела делаются в тишине
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11 час.
ПавелЗзаварзин
Блинкен, как шлюха - везде суёт свой язык... Обыкновенный штатовский самоуверенный говнюк.
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10 час.
Ольга Каширина
Блинкен, поговори с жителями Светлогорска, они тебе расскажут как и от чего Собчак умер.
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8 час.
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