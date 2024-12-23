Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.
Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Кровожадная сте рва получит своё.
Ответить
6 час.
Геннадий Хрипунов
Эта праститутка и холуйка ебливая без роду и племени лучше пусть закроет свой сраный хибальник и больше не воняет, а то жить её останется совсем немного, если хоть начнёт захватывть Преднестровье .
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
Еще одна паршивая овца на нашу голову. Прямо какой- то камнепад дур и придурков в последнее время- у них сезонное обострение, наверное психушку закрыли на ремонт.
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии