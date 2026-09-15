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Аргументы и Факты

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Жители британской деревни проголосовали за выход из состава страны

Жители британской деревни проголосовали за выход из состава страны

Жители оксфордширской деревни Пиддингтон организовали символическое голосование за отделение своего поселения от Великобритании в знак протеста против миграционной политики.

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