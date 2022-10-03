Лучшие шутки о работе. Настраиваемся на рабочую неделю

Порция лучших шуток о работе! Читаем и заряжаемся позитивом. Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Милиционером! А ты, Сережа? Бандитом, чтобы мы снова могли играть вместе! Одна блондинка — другой: Я окончательно разочаровалась в жизни.