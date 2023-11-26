Дочь Дмитрия Маликова снова встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым

По словам близких, отношения пары близки к браку Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания вновь встречается с российским хоккеистом, игроком клуба "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым.
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