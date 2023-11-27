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Эдуард Латыпов: «Сложно оценивать свой уровень в международном плане, но есть ощущение, что мы готовы показывать хорошие результаты и бороться за победу»

– Когда речь заходит о международных стартах, почти все эксперты единодушны: если кто и навяжет борьбу норвежцам, то это Эдуард Латыпов.

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