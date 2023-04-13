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Госдеп: США не поддерживают идею договора по контролю над вооружениями в киберсфере

Госдеп: США не поддерживают идею договора по контролю над вооружениями в киберсфере

Посол по особым поручениям Госдепа США Натаниэл Фик, курирующий сферу цифровой политики, заявил, что Вашингтон не поддерживает идею заключения договора, который ввел бы контроль над средствами ведения наступательных действий в киберпространстве.

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