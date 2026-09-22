Здесь наша точка: приезжие заблокировали выезд

Бывают дни, когда обычная поездка за покупками или рутинная доставка груза превращаются в настоящий психологический триллер.
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А дело не в силовиках, а в правительстве и думе!
где наши доблетсные Силовики!???
Пока наш министр МВД Колокольцев разъезжает по среднеазиатским республикам и выделяет им деньги в России порядка нет и не предвидится! Пора менять министра и чистить МВД от крышевателей и перевёртышей, повышая денежное довольствие сотрудников МВД "на земле" и укрепляя кадры!
СО ВСЕМИ ЧУРКАМИ-ТОЛЬКО ТАК!!!
Черножопых "специалистов " - на мусорные полигоны! Пусть там паркуются, суки немытые!👻
Пусть затулло из госдумы едеть и разруливает все межэтнические конфликты, за свой счет, раз наприглашал мингрантов и не дал вместе с ЕР принять антимигрантские законы.