Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Здесь наша точка: приезжие заблокировали выезд

Здесь наша точка: приезжие заблокировали выезд

   Бывают дни, когда обычная поездка за покупками или рутинная доставка груза превращаются в настоящий психологический триллер.

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Владимир Елкин

Пока наш министр МВД Колокольцев разъезжает по среднеазиатским республикам и выделяет им деньги в России порядка нет и не предвидится! Пора менять министра и чистить МВД от крышевателей и перевёртышей, повышая денежное довольствие сотрудников МВД "на земле"  и укрепляя кадры!