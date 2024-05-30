Российский рынок растет вопреки внешнему негативу

Российский рынок открыл торги в четверг, 30 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии вырос на 0,68% до 3340,73 пункта, индекс РТС поднялся на 0,3% до 1171,22 пункта.